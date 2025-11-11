El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 37 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 61 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mañana, con un total acumulado de 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en total a lo largo del día. Las condiciones de cielo cubierto con lluvia escasa se mantendrán hasta la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades al exterior.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones de viento y posibles tormentas, así como llevar paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.