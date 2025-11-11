El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notable, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a partir de la tarde, las condiciones se tornarán más húmedas, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas, cuando se prevén hasta 5 mm de lluvia.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 90% hacia la noche. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos, provenientes del sur, oscilarán entre 21 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y precauciones en la carretera debido a la lluvia y el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.