El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que se esperan lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en intervalos específicos.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 34 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 65 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, considerando la posibilidad de lluvias y el viento.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 35% en las primeras horas del día, aumentando a un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.