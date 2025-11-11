El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias más intensas podrían registrarse entre las 21:00 y 22:00 horas, con un acumulado que podría llegar a 4 mm, lo que indica que la tarde-noche será especialmente húmeda.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas más fuertes se esperan entre las 15:00 y 17:00 horas, cuando el viento podría ser más intenso, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad en la tarde y un 50% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte, y que disfruten de las actividades en interiores, aprovechando el tiempo para descansar y prepararse para el tiempo invernal que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.