El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la intensidad podría aumentar, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas, donde se prevé que caigan hasta 7 mm de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con un total acumulado que podría llegar a los 6 mm en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos, provenientes del sur, alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, con ráfagas que podrían llegar a los 56 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 60% entre las 13:00 y 19:00 horas.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los residentes de Ribadumia que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas. Es aconsejable evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se sugiere conducir con precaución.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un aumento en la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.