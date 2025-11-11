El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 62 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 25% en las primeras horas del día, aumentando a un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría volverse más dinámica, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente en el periodo de 19:00 a 21:00 horas, donde se prevé una precipitación de hasta 1 mm. Los residentes deben estar atentos a los cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre si las condiciones se tornan adversas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y un viento moderado a fuerte del sur. Se aconseja precaución, especialmente en las horas de mayor actividad eléctrica y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.