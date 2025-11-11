El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta 15 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 14 grados en general. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 30 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 63 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las ráfagas de viento más fuertes se prevén entre las 12:00 y las 15:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas más intensas en la tarde, lo que podría traer consigo precipitaciones más significativas.

A lo largo de la tarde, se espera que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm entre las 21:00 y las 23:00. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 16 grados, mientras que la humedad seguirá en aumento, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.