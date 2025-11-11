El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas pico, especialmente entre las 18:00 y 19:00.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, y a medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas y la lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas de mayor intensidad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando en 13 km/h y aumentando gradualmente, alcanzando picos de hasta 55 km/h en la tarde. Este viento puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten lluvias en algún momento. Además, existe una probabilidad del 55% de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas y generar momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento y la lluvia, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.