El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de noviembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas pico, especialmente entre las 18:00 y 19:00.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, y a medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas y la lluvia.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas de mayor intensidad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando en 13 km/h y aumentando gradualmente, alcanzando picos de hasta 55 km/h en la tarde. Este viento puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten lluvias en algún momento. Además, existe una probabilidad del 55% de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas y generar momentos de mayor inestabilidad.
En resumen, Pontecesures enfrentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento y la lluvia, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa