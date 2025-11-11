El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm entre las 17:00 y 18:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 49 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas descenderán ligeramente a 15 grados .

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 50% en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados. La humedad continuará siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas más rurales de Ponteareas.

En resumen, el día de hoy en Ponteareas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.