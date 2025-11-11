El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados hacia el mediodía.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 90% en las primeras horas y manteniéndose alta durante la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. La situación se tornará más intensa hacia la tarde, con la posibilidad de lluvias más significativas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se prevé un incremento en la precipitación, alcanzando hasta 2 mm.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 56 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas vestirse adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 15% en las primeras horas, aumentando a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán predominantemente ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la segunda mitad del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes, con un aumento en la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable estar preparado para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.