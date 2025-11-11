El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentar a 0.2 mm hacia el mediodía. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Poio necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 36 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 64 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles tormentas y condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.