El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo más húmedo del día.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas de 12 grados, que irán aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que se prevé que sople desde el sur a velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h, con rachas máximas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 93% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para algunas personas, especialmente aquellas que son sensibles a las condiciones climáticas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 60% en el periodo de 19:00 a 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas más intensas en la tarde y noche.
Los ciudadanos de Pazos de Borbén deben estar preparados para un día de lluvia y viento, con la recomendación de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, ya que el tiempo no será propicio para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
