El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones sean escasas en las primeras horas, con registros de hasta 0.1 mm, pero a medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia aumentará. En particular, se prevé que entre las 21:00 y 01:00 se acumulen hasta 5 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y potencialmente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo por encima del 68%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 34 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 72 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Este viento fuerte podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 55% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas aisladas, especialmente en la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:18, marcando el inicio de una noche que continuará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. En resumen, se aconseja a los residentes y visitantes de Oia que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas, y que planifiquen sus actividades en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.