El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean significativas. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% en varios periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total, siendo más intensas en la tarde. Las condiciones de lluvia escasa se presentarán en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas más fuertes se prevén entre las 21:00 y las 23:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad y la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad de que se desarrollen durante la tarde y la noche. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento fuerte del sur. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones climáticas adversas y que evite salir si no es necesario, especialmente durante las horas de mayor actividad de la tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.