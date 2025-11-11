El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. La precipitación acumulada se espera que sea ligera, con valores que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. En total, se prevé que la lluvia acumulada durante el día sea de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se anticipan lluvias intensas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas a lo largo del día. Además, la probabilidad de tormenta también aumenta, especialmente en las horas centrales del día, con un 40% de posibilidades de que se produzcan tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 50 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría causar que las lluvias se sientan más intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 16 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más rurales de O Porriño. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de esta época del año en la región.

En resumen, O Porriño experimentará un día de cielos cubiertos, lluvias ligeras y vientos moderados, lo que invita a los residentes a prepararse para un tiempo otoñal característico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.