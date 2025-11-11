El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con un acumulado que podría alcanzar hasta 8 mm en las horas más intensas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes de O Grove necesiten paraguas y ropa impermeable. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, especialmente entre las 20:00 y 22:00, cuando se prevé que caigan hasta 5 mm en un corto periodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 41 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de incomodidad aumente, especialmente durante las lluvias.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la característica principal del día, no se puede descartar la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones más intensas.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

