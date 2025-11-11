El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones serán escasas al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará, y se prevé que las lluvias se intensifiquen, alcanzando hasta 4 mm en total hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Nigrán necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 69 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso a lo largo del día, con máximas que rondarán los 17 grados en las horas más cálidas. Las temperaturas comenzarán a bajar hacia la tarde, lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.