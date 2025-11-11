El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% al inicio del día, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13-14 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.1 mm en la tarde y alcanzando hasta 1 mm en la tarde-noche, especialmente en el periodo de 21:00 a 23:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 53 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que la temperatura se mantenga relativamente estable. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a la inestabilidad del tiempo, lo que podría favorecer la formación de tormentas en la tarde, con una probabilidad de hasta el 55% en el periodo de 19:00 a 21:00.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.