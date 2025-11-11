El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día, alcanzando hasta 5 mm de lluvia en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 36 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 65 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar el malestar.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la tarde. Esto, junto con las bajas temperaturas y la lluvia, puede crear un ambiente propenso a la formación de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la noche.
Además, existe una probabilidad de tormentas que podría alcanzar hasta el 55% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos períodos de mayor actividad.
En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población que planifique sus actividades al aire libre con precaución y que esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
