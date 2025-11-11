El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, acumulando entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, y aumentando a 2 mm en las horas de la tarde, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% entre las 19:00 y las 21:00 horas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al volante y que mantengan una distancia segura entre vehículos.

A lo largo del día, la sensación de frescura se mantendrá, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 18 grados. La tarde será más templada, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En resumen, Mondariz experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones climáticas cambiantes y que mantengan un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.