El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en el periodo de la tarde, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas severas, podrían resultar incómodas para quienes se encuentren al aire libre. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% al inicio del día y aumentando hasta un 65% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

La visibilidad se verá afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados, y la lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumentará.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.