El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meis necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán de intensidad variable, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 68% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que el ambiente se sienta más frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 65 km/h en los momentos más fuertes. Los vientos del sur pueden traer consigo un aire más húmedo, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Meis se presentará con un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para permanecer en casa si es posible, o al menos estar preparado para las inclemencias del tiempo si se necesita salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.