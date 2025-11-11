El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con registros de hasta 0.6 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la cantidad de lluvia aumentará, alcanzando picos de hasta 7 mm en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas, especialmente durante las horas de mayor actividad, que se prevén entre las 20:00 y 21:00 horas.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 15% y el 60% en diferentes franjas horarias. Esto podría traducirse en tormentas eléctricas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 73% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 18 y 39 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de Meaño tomen precauciones al salir, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean menos agradables, por lo que es importante estar bien preparados para el tiempo inestable que se espera a lo largo del día.

