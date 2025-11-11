El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas si planean salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 61 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la percepción de la temperatura, que se mantendrá en torno a los 16 grados durante la tarde.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 87% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.
En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes que se preparen para las condiciones húmedas y ventosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa