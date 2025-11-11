El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 61 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la percepción de la temperatura, que se mantendrá en torno a los 16 grados durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 87% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes que se preparen para las condiciones húmedas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.