El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. En las primeras horas, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa un incremento en la intensidad de las lluvias, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se prevén acumulaciones de hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% durante este periodo, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h, con dirección predominante del sur. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tránsito en zonas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de lluvia, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 40% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento fuerte, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.