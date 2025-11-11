El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente cubierto, con intervalos de nubosidad muy densa que podrían generar algunas lluvias escasas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que las lluvias sean más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 20 y 38 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente notorias en zonas costeras, donde la combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente más adverso.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 50% de posibilidades en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean en su mayoría ligeras, podrían intensificarse en forma de tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre y a la navegación en la costa. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades en el mar.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se presentará como un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.