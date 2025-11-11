El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá la región. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con acumulados que podrían llegar hasta 5 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque seguirá siendo alta, oscilando entre el 68% y el 88%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 71 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen en vehículos, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 25% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 55% durante la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos aún más intensos.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.