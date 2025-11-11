El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur con rachas que podrían superar los 60 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque no excesivamente frío, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Los intervalos nubosos también podrían traer consigo algunas tormentas aisladas, con probabilidades que oscilan entre el 35% y el 60% a lo largo del día.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla y las lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones podrían dificultar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:17, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados, y el viento continuará soplando con fuerza, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, hoy en Gondomar se vivirá un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con temperaturas frescas y un viento notable que podría influir en las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.