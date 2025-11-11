El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este ambiente húmedo y fresco se mantendrá durante la mayor parte del día, con temperaturas que no superarán los 14 grados en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 19 y 37 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 75 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría causar algunas molestias y afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 20% en las horas centrales del día, aumentando a un 50% hacia la noche. Esto indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:15, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados, manteniendo la alta humedad que caracterizará el día. En resumen, un día de noviembre típico en Forcarei, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, y la precaución será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.