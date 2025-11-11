El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se prevé que las precipitaciones aumenten, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en el periodo de la tarde. Sin embargo, se espera un leve aumento hacia la noche, alcanzando los 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% durante gran parte del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias podrían ser más intensas en algunos momentos, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 16 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y un 60% en la noche. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que hace recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, A Estrada experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.