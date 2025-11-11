El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias ligeras.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con registros de hasta 0.1 mm en las primeras horas. La situación se mantendrá similar durante la tarde, con intervalos nubosos y lluvias escasas que podrían acumular hasta 1 mm en total. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 65 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. La dirección del viento y su intensidad podrían provocar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones. La tarde será especialmente propensa a estos fenómenos, por lo que se recomienda a los residentes de Cuntis estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias continuas. La jornada cerrará con temperaturas alrededor de los 15 grados y una humedad que podría alcanzar el 92%. En resumen, se anticipa un día fresco y húmedo en Cuntis, con lluvias intermitentes y un ambiente propenso a tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.