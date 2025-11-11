El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Catoira experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 17 grados . A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 18 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque fresco, no debería causar mayores inconvenientes, pero es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que avance el día, las lluvias se intensificarán ligeramente, especialmente en la tarde, con un pico de precipitación que podría alcanzar hasta 7 mm entre las 20:00 y las 22:00. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se aconseja a los conductores y peatones tener cuidado al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, no se prevén fenómenos severos, aunque es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben prepararse para un día de clima variable, manteniendo precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.