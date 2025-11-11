El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeros aumentos, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur con rachas que podrían llegar a los 54 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, también podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana y un 90% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, y se prevé que las lluvias sean más intensas en algunos momentos, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas aumenta hasta un 45%.

El viento, además de ser un factor a tener en cuenta, también podría generar un ambiente algo inestable, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los habitantes de A Cañiza deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar a lo largo del día.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.