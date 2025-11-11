El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 17 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 2 milímetros, siendo más intensas hacia la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad densa.

La humedad relativa se mantendrá elevada, oscilando entre el 76% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 35% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se espera para las 18:17.

Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia. A medida que el día avance, la situación meteorológica podría cambiar, por lo que es prudente mantenerse informado sobre las condiciones actuales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.