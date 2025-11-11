El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con un aumento en la probabilidad de lluvia. En particular, entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con lo que se prevé para la tarde. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de las 20:00 horas, con acumulados que podrían llegar a los 8 mm, lo que sugiere un día húmedo y gris.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 38 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 61 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 15 grados y máximas que no superarán los 17 grados. La sensación de frío se verá acentuada por la humedad y el viento, lo que podría llevar a que muchos opten por permanecer en interiores. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad contribuirá a una sensación de incomodidad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.