El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 0.4 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente durante la mañana y la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la certeza de lluvias intermitentes. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.