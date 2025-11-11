El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se anticipan lluvias más intensas. Las precipitaciones comenzarán a incrementarse, alcanzando hasta 2 mm en las horas pico de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidades entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de vientos fuertes y lluvias intensas, lo que podría causar inconvenientes en el tráfico y en actividades cotidianas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, y la humedad podría aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la jornada. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.