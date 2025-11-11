El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97%, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con una ligera posibilidad de lluvia escasa. La precipitación acumulada durante las primeras horas será mínima, con valores que rondan los 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Barro deben estar preparados para lluvias más intensas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura podría ascender ligeramente a 15 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

A partir de la tarde, se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm hacia el final del día. Las condiciones nubosas y la lluvia escasa continuarán durante la noche, con temperaturas que descenderán a 14 grados . La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar descargas eléctricas en algunas áreas.

Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, y es recomendable evitar conducir en condiciones adversas. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje otoñal en Barro.

