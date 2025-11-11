El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar paso a precipitaciones.

Las probabilidades de lluvia son altas, con un 100% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y se espera que continúen en torno al 95% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. Sin embargo, se prevé que las precipitaciones se intensifiquen hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en el periodo de 21:00 a 22:00, lo que indica que la tarde será la más húmeda del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre 14 y 15 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 39 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 69 km/h, lo que podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al exterior, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de probabilidad de tormentas entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 60% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es significativa, especialmente en la tarde y la noche.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un aumento en la intensidad del viento. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.