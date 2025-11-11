El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 15 grados en las horas de la tarde.

A medida que avance la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. A partir de las 08:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, con ligeras variaciones a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento notable, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total durante el día. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean más intensas en la tarde, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 45% entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría generar momentos de inestabilidad, por lo que es aconsejable estar preparado para posibles cambios repentinos en el tiempo.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.