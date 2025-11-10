El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean una constante. En las primeras horas, la precipitación será escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, pero a partir del periodo de la tarde, la situación se tornará más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones propensas para la lluvia.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que significa que es muy probable que los habitantes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las tormentas también son una posibilidad, con un 55% de probabilidad en las primeras horas y un 45% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados a lo largo del día, con un ligero aumento hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias y viento moderado, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.