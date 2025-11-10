El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde. En este sentido, es recomendable que los habitantes de Vilagarcía lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en su punto máximo, especialmente durante la mañana. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga constante en 14 grados durante la mayor parte del día, subiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 14 grados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.