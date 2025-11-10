El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 17 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur-sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las rachas más fuertes se producirán entre las 13:00 y las 14:00, por lo que se recomienda precaución si se está en áreas expuestas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo propensas a chubascos. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar un paraguas o un impermeable, ya que las lluvias pueden ser impredecibles. Además, se sugiere estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que existe una probabilidad del 45% de tormentas en la tarde, lo que podría complicar aún más la situación climática.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.