El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero no se descartan chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento de hasta 32 km/h, disminuyendo ligeramente en la tarde. Esta combinación de viento y humedad, que se mantendrá en niveles altos, alrededor del 95% a 100%, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance la jornada, esta probabilidad disminuirá, pero es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se mantengan atentos a posibles cambios en el tiempo.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se aconseja precaución a quienes deban desplazarse. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando salir sin un paraguas o impermeable.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.