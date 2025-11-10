El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y un manto denso de nubes que podría traer consigo algunas lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 1 milímetro, siendo más intensas en la tarde y la noche. En particular, se prevé que entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de tormenta se sitúe en un 40%, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 79% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas severas, podrían ser notables en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 14 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Los ciudadanos de Vigo deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución en las carreteras. A medida que el sol se ponga a las 18:18, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, marcando el inicio de una noche fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.