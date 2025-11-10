El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% en la madrugada y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, el tiempo continuará siendo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse. Se prevé que entre las 03:00 y las 07:00 se acumulen hasta 6 mm de lluvia, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, manteniendo velocidades constantes que oscilarán entre 20 y 31 km/h.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.