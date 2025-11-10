El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con ligeras variaciones que podrían llevarla a descender hasta los 12 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad también indica que las probabilidades de precipitación son elevadas, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 20 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, pero no será suficiente para mitigar la sensación de incomodidad que puede generar el tiempo.

A medida que avance el día, las probabilidades de tormenta se mantendrán en un 65% durante la mañana, disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán generalizadas, es posible que se produzcan algunos episodios de actividad eléctrica, especialmente en las horas centrales del día. La bruma también será un fenómeno a tener en cuenta, ya que se espera que se presente en varios momentos, reduciendo la visibilidad.

En resumen, los habitantes de Tui deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas no serán muy altas y la humedad puede hacer que se sienta más frío. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la probabilidad de lluvia se mantendrá hasta el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.