El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias acumuladas se estiman en 0.3 mm en las primeras horas y podrían alcanzar hasta 1 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 99% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de inclemencia del tiempo. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más incómodo para las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes de Tomiño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la mañana y la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las precipitaciones podrían disminuir ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de lluvia seguirá presente, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. En resumen, el día de hoy en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a tomar precauciones y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.