El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.8 y 1 milímetro de lluvia en las primeras horas, con un ligero aumento en la tarde. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% en la mañana y un 40% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas aisladas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, aumentando en las horas de la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 32 km/h. Este viento podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor, pero también podría intensificar la sensación de inclemencia debido a la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en las últimas horas de la jornada.

Es recomendable que los residentes de Soutomaior tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. La combinación de lluvia, viento y alta humedad puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será crucial para navegar este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.