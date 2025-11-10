El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 3 mm en el periodo de 08:00 a 14:00. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y del 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde, antes de descender nuevamente a los 12 grados por la noche. La noche se presentará con cielos igualmente cubiertos, y las temperaturas se mantendrán frescas, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es un factor a tener en cuenta para quienes planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.